Timo Eichfuss teatas mängijakarjääri lõpetamisest: viimased kaks aastat olid rasked

Hiljuti veel Tartu ridadesse kuulunud muhulane avaldas intervjuus Delfile, et keerulise otsuse taga olid mitmed faktorid. “Ütleme nii, et need viimased kaks aastat kokku olid väga rasked, Valga meeskonnas vaimselt ja nüüd see koroonaviirus,” tunnistas Eichfuss.

Vanameistri tiitli külge saanud korvpallur kirjeldas, et otsuse langetamisel pidi ta kaaluma olemasolevaid variante. “Mingisugused võimalused olid karjääriga jätkata, aga lõpuks tuli siiski langetada valik. Arvestasin plusse ja miinuseid ning mõistsin, et praegu on hea aeg lõpetada.”

Millega aga hakkab edasi tegelema juba 2005. aastast Eesti meistriliigas korve jahtiv pallur? “Mõtteid on igasuguseid, elan päeva korraga. Kindel plaan on teha treeneripaberid ning küllap jätkan ka madalamates liigades mängimist,” tunnistas Eichfuss, et korvpall jääb talle siiski südamesse.

Rakverest tuule tiibadesse saanud muhulane mängis suure osa oma karjäärist Tartus, kuid lühikest aega ka Kalev/Cramos, Pärnus ning Valgas.