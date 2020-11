Terviseamet lükkas korvpalliliidu taotluse tagasi, alaliit palub EM-valikturniiriks erandit valitsuselt

Korvpalliliit pöördus täna juba erandi saamiseks valitsuse poole. Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn usub, et valitsus tuleb alaliidule ka vastu.

Põhiküsimus on selles, kas korvpalliliit saab võistlused läbi viia rahvusvahelise alaliidu FIBA protokolli kohaselt, kus laieneb karantiinikohustus vaid sümptomitega võistkonna liikmele ja tema toakaaslasele ning teised lähikontaktsed saavad negatiivse koroonatesti puhul edasi mängida, või rakendub karm valitsuse määrus, mis jätab terve koondise karantiini.

"Täna hommikul oli meil kolmepoolne kohtumine terviseameti ja korvpalliliiduga ning vaatasime üle kõik rakendatavad turvameetmed ja jõudsime ühise võimaliku lahenduskäiguni, mille vabariigi valitsusele ettepanekuga ette valmistame," sõnas Pürn Delfile ja Eesti Päevalehele.

Asekantsler usub, et valitsusest tuleb positiivne otsus. "Ma ei näe põhjust, miks see ei peaks läbi minema. Selle lahendusettepaneku juures on arvestatud välismaal hiljuti kasutatud sarnaseid praktikaid, kus need turniirid on sedasi mulli-formaadis toimunud ja need on ennast õigustanud. Seal on olnud üksikuid koroonajuhtumeid, kuid need ei ole levinud võistkonnale ega korraldajatele, rääkimata kohalikest elanikest, kuna koondised on ühiskonnast täielikult isoleeritud," lisas Pürn.

Jukka Toijala juhendataval Eesti koondisel tuleb 28. novembril vastamisi minna Venemaa ja 30. novembril Põhja-Makedooniaga. Samuti peetakse Tallinnas Itaalia ja Põhja-Makedoonia ning Venemaa ja Itaalia omavahelised mängud.

Korvpalliliit alustas täna piiratud arvu piletite müüki mängudele, kuid ilmselt publikut saali ikkagi ei lubata.

Terviseamet vastas eitavalt

Eesti korvpalliliit saatis hiljuti terviseametile pöördumise, kus märkis, et 2. oktoobril saadi Kultuuriministeeriumilt luba korraldada Eestis korvpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängud nn „mulli“ – formaadis.

"Seejärel esitasime taotluse ja saime loa FIBA-lt. Meile edastati ühtlasi FIBA poolt kehtestatud reeglid, millest võistluste korraldamisel juhinduda. FIBA protokolli kohaselt laieneb karantiinikohustus sümptomitega võistkonna liikmele ja tema toakaaslasele (kui jagatakse tuba). Teised lähikontaktsed (s.o teised meeskonna liikmed, kes nakatunuga tuba ei ole jaganud) saavad edasi mängida kui nende COVID-19 test on negatiivne," seisab alaliidu kirjas.