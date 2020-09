Teist korda järjest viiruse tulipunkti sattunud Vene: kunagi ei saa kindel olla, kas õhtune trenn toimub

Pelgalt tulemusi vaadates võiks arvata, et Vene elu on Hispaanias lill. Tema tööandja Fuenlabrada on võitnud viis kontrollmängu järjest ja Vene kuulub kindlalt põhitegijate sekka. Paraku pole kõik nii lihtne.

„Ei teagi, kuidas teist korda järjest kõige hullemasse kohta sattusin,” viitas Vene asjaolule, et Madridi piirkonda peetakse Euroopas koroonaviiruse leviku teise laine tulipunktiks. Fuenlabrada on Madridi eeslinn, aga piirangud on seal samasugused kui metropolis.