Tehtud! Kõik Eesti korvpalli väliväljakud said ühele kaardile

RUS

Eesti korvpalli väliväljakute kaart Foto: Ekraanitõmmis

Eesti Korvpalliliidu ja korvpallifännide ühistööna sai vähem kui nädalaga kaardistatud kõik välikorvpalliväljakud Eestis, mida on kokku 455. Väljakud said tähistatud vastavalt sellel olevale kattele ning enamus väljakutele on lisatud Google Street View’st võetud pilt.