Tartus asutati Rock Korvpalliklubi. Kas tulevane suunanäitaja Eesti korvpallis?

Algus on tehtud. Eelmisel kolmapäeval asutati Tartus Rock Korvpalliklubi, kes just niisugused eesmärgid on endale seadnud. „Tartu korvpall on väärt, et me seda arendaksime kõik koos, mitte igaüks eraldi,“ ütles üks Rock Korvpalliklubi asutajaid Meelis Pastak. „Kõik koos jõuaksime taas sinna, kus Tartu korvpall on olnud. Leiaksime taas üles ambitsiooni mõelda ja teha suurelt.“

Rock Korvpalliklubi esindajad on alustanud läbirääkimisi Tartu linna, Tartu Ülikooli, Tartu Kalevi, Eesti Maaülikooli, KK Ülenurme ja Kuremaa spordiklubidega, et ühiselt leida parim lahendus Tartu korvpallile. Selleks on loodud Rock kogukonnaklubi, milles saavad osaleda kõik soovijad, olgu siis tartlased või elagu nad mujal Eestis. Oluline on, et nende südames on Tartu korvpall ja selle tippmeeskonna käekäik.

„Just kogukonna kaasamine saab olema meie esimene ja tõsine töö,“ ütles teine Rock Korvpalliklubi asutaja Tanel Tein. „Sellist klubi ülesehitust, kus klubi omanikeks ei ole kitsas ring, vaid lai korvpalliüldsus, ei ole Eestis ja ka lähiriikides seni olnud. Me teeme sellega algust. Kui paljud meist – tahaks öelda, et kõik – panevad seljad kokku, siis on võimalik, et Tartu korvpallist saab taas asja. Et tulevikus tekiks jällegi epohh, kus paneme Tallinnale iga kell ära, ja seda nii noorte kui tippmeeskonna tasandil!“