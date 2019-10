Esimest korda pärast 2017. aastat eurosarjas mänginud Tartu Ülikooli jaoks kulges kohtumine Joensuu Katajaga närviliselt. Igati loogiline, sest eurokogemust võistkonnal napib. Küll oli ootamatu, et Tartu kogenuim liige Martynas Mažeika tegi esimese veerandajaga neli viga. Et Tartu ülejäänud mängujuhid on rohelised, tegi leedulane tiimile karuteene.