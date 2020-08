Tartu Ülikooli meeskonnaga liitub Barcelona akadeemias treeninud keskmängija

"Meil on hea meel, et saime Tomase Tartusse. Taustauuringu ja ka esmamulje järgi sobib ta satsi hästi. Ta ei ole puhas tsenter, aga oma liikuvuse ja võitluslikkusega on ta meeskonnale väga kasulik. On näha, et ta on saanud korraliku korvpallikooli nii Hispaanias kui Leedus. Meie meeskonnas mängimine võiks talle olla heaks hüppelauaks ja loodetavasti ta suudab selle võimaluse ära kasutada," ütles Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Toomas Kandimaa pressiteate vahendusel.

Viimasel kahel hooajal Leedu esiliigas Mažeikiai särgis sai 202cm pikkune Balciunas kirja 6,3 punkti ja 4,2 lauapalli. Enne seda oli Balciunas kaks hooaega Sevilla Real Betisi duubelmeeskonnas ning tegi trenni ka esindusmeeskonnaga. Noorte Euroliigas kogus Balciunas keskmiselt ligi 30 minutiga ligi 15 punkt ja 11 lauapalli. Enne Sevillasse siirdumist mängis Balciunas Hispaania korvpallihiiu Barcelona noortesüsteemis.

Balciunas on mänginud ka Leedu noortekoondiste eest nii Euroopa meistrivõistlustel kui maailmameistrivõistlustel.