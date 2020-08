Tartu Ülikooli meeskond palkas suure ääre kohale profikarjääri alustava ameeriklase

206cm pikkuse ja peamiselt suure ääre positsioonil mängiva Raymani (23) eelmise hooaja keskmised olid 34 mänguga 12,6 punkti ja 9 lauapalli. New Yorgis asuv Colgate Raidersi meeskond võitis kindlalt NCAA D1 taseme Patriot League põhiturniiri, ent pidi tiitlimängus alla vanduma põhiturniiri teisele, Bostoni ülikoolile.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul tehti mängijale korralik taustauuring. „Tegemist on küll oma profikarjääri alustava mängijaga, aga päris ehkupeale me ei läinud ja tegime korraliku taustauuringu. Eesliini oli tugevdust vaja ja Will Rayman tundub oma mängustiililt sobiv mängija – suudab kaitses hästi mängida ja on ohtlik ka eemalt. Ta tegi oma konverentsis häid mänge ja jäi oma universaalsusega silma. Nad peaksid leeduka Balciunasega moodustama hea korvialuse kombinatsiooni,“ sõnas Kandimaa.

Meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul on välismaalaste lisandumine sel hooajal möödapääsmatu. „Algava hooaja meeskonna komplekteerimine on paras trikk. Ühelt poolt on viiruse levikuga seotud ebakindlust sügise osas ja teisalt on toimunud muudatused mängijateturul. Eesti mängijad soovivad esmajärjekorras minna välismaale või on siis nende soovitud tasu läinud üles. Praeguse seisuga on rahaliselt mõistlikum võtta oma noorte meeskonda tugevdama mängijaid välismaalt, kuigi nende siia saamine on kõva paberimajandus. Oleme ka välismaalaste puhul pigem vaadanud nooremate mängijate poole, kes tahavad ennast tõestada. Loodetavasti treenerite valikud õigustavad end,“ sõnas Peterson.

Will Rayman peaks Eestisse jõudma hiljemalt järgmisel nädalal, kui reiside puhul kõik asjad klapivad. Pärast koroonatesti viibib ta kahenädalases isolatsioonis ja seejärel on ta pärast kordustesti tulemuste teada saamist valmis meeskonnaga liituma.