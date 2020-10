Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sai uue nimisponsori ja seadis 2024. aastaks suure eesmärgi

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimehe Gert Prantsi sõnul annab sõlmitud koostöölepe meeskonna arendamisele kindlama aluse. „Hästi toimivat süsteemi saab arendada vaid koos heade partneritega. Mul on väga hea meel, et lisaks Tartu linnale ja Tartu Ülikoolile on meil Maks & Mooritsa näol nüüd suurem partner ka erasektorist, kes klubisse järgnevate hooaegade jooksul kuuekohalise summa panustab,“ sõnas Prants.

„Maks & Moorits on tõusnud tarbijate meeldivaimaks lihabrändiks, kelle soov väärtustada enda kasvatatud kodumaist toorainet läheb vägagi kokku meie põhimõtetega korvpalli arendamisel. Tänu sõlmitud kokkuleppele saame iga hooajaga samm-sammult kasvada ning seada kuldse sihiku kultuuripealinna aastasse 2024,“ lisas ta.

Atria Eesti tegevjuhi Olle Hormi kinnitusel asub Maks & Mooritsa tootmine Lõuna-Eestis, mistõttu on nende soov olla sealse piirkonna spordielu taustajõud. „Eesti inimene armastab sporti teha ja spordile kaasa elada. Meil on väga hea meel, et saame professionaalsele spordielule Tartus hoogu juurde anda,“ ütles Horm ja lisas: „korvpall on üks armastatumaid spordialasid Eestis, millel on siin Tartus pikk ja kuulsusrikas ajalugu. Loodame, et saame üheskoos olla tunnistajaks ühe põlvkonna noorte sirgumisele meistriteks.“

Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond mängib sel hooajal Eesti karikavõistlustel, Eesti-Läti korvpalliliigas ja Eesti meistrivõistlustel. Liiga ühe noorima koosseisuga meeskonna tuumiku moodustavad juba aastaid meistriliiga karastuse saanud oma korvpallikooli kasvandikud. Meeskonnas on seitse tudengit (neist viis Tartu Ülikoolis) ja kolm gümnaasiumiõpilast.

Peatreenerina teeb debüüdi pikalt abitreeneri rollis olnud Toomas Kandimaa, kes on ühtlasi ka Tartu Ülikooli õppejõud. Abitreenerina tegutsevad suure kogemusega Tiit Sokk ja Tartu Ülikooli korvpallikooli treener Olari Narits. Üldfüüsilise ettevalmistuse eest vastutab Tartu Ülikooli doktorant Ott-Erik Kalmus ning füsioterapeut on Tartu Ülikooli vilistlane Rauno Kuusemets.