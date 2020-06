Tartu Ülikooli korvpallimeeskond palkas uue peatreeneri

Värske peatreener Kandimaa näeb seda võimalusena karjääris samm edasi astuda. „Olen spordiklubile igati tänulik võimaluse eest erinevates meeskondades abitreenerina töötada. Tunnen, et nüüd on õige aeg astuda samm edasi ja peatreeneri vastutus võtta. Seoses pandeemiaga on olukord spordimaastikul küll keeruline, aga ega korvpall ju kuskile ära ei kao. Kui olud lubavad, pannakse sügisel pall taas mängu ja tahame selleks kõige paremini valmis olla,“ sõnas Kandimaa.

Spordiklubi ootab uuelt peatreenerilt õpitu praktikasse rakendamist „Mul on väga hea meel, et Toomas Kandimaa võttis vastu peatreeneri koha. Toomas on pikalt abitreeneri rollis olnud ning on nende aastate jooksul kindlasti palju teadmisi ja kogemusi saanud eelnevatelt peatreeneritelt. Ootan väga, et ta saaks oma treenerifilosoofiat rakendada noore Tartu Ülikooli korvpalli meeskonna peal,“ ütles Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Gert Prants.

Kandimaa on kuulunud oma mängijakarjääri jooksul peamiselt Tartu esindusvõistkondadesse, aga ka Baltika, Nybiti ja Valga võistkonda. Ta on olnud Eesti noorte- ja juunioride ning 1993–2002 täiskasvanute koondise liige – 1993. aasta Euroopa meistrivõistlustelt sai ta 6. ja 2001. aasta EMilt 14. koha.

Alates 2007. aastast on Kandimaa olnud Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi noortetreener ning alates 2009. aastast Tartu esindusvõistkonna abitreener ning võitnud selles ametis kahel korral Eesti meistritiitli ja viiel korral Eesti karikavõistlused.

Alates 2005. aastast on Kandimaa ka Tartu Ülikooli sportmängude õpetaja ja jätkab selles ametis ka peatreenerina. Tal on korvpallitreenerina EKR 7. kutsetase, mille ta saavutas aastal 2019.

Meeskonna senise peatreeneri Priit Vene leping lõppes koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud hooajaga. Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi tänab Priit Venet nende kolme hooaja eest, mis kogenud treener Tartu meeskonna eesotsas oli.