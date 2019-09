Tartu Ülikooli korvpallimeeskond mängib Itaalias Meistrite liiga võistkondadega

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul on need mängud väga heaks testiks. „Kindlasti on sealsed vastased meie jaoks hooaja ja eriti euromängude ettevalmistuseks väga kõvad proovikivid. Meie nõrgad kohad näidatakse seal kiiresti ära. Loodetavasti saame eurosarja tasemel meeskondade vastu mängimise tunde kätte, et ei ehmataks 2. oktoobril Kataja vastu kohe ära,“ ütles Vene.

Tartu Ülikooli meeskond mängib Sardiinias esimese mängu laupäeval Eesti aja järgi kell 19.00 Brindisi meeskonnaga. Dinamo Sassari ja Sam Basket mängivad pärast seda, kell 21.30. Pühapäeval on kolmanda koha mäng kell 19.00 ja turniiri finaal kell 21.30. Teadaoleva info kohaselt tehakse mängudest ka videoülekanne, mille lingi saab vahetult enne mänge teada.

Meeskondadest

Dinamo Sassari on Itaalia tippvõistkond, kes võitis mullu FIBA Europe Cup sarja ja tõusis FIBA Meistrite Liigasse. Finaalis alistati kahe mängu kokkuvõttes sakslaste s.Oliver Würzburg ja võideti klubi ajaloo esimene eurosarja tiitel. Mullu oli Sassari väga lähedal ka Itaalia meistriks tulemisele, kuid finaalseeria otsustavas seitsmendas mängus jäädi alla Umana Reyer Veneziale. Teel finaalidesse alistas Sassari mängudega 3:0 Euroliiga meeskonna Olimpia Milano. Sel nädalal pidas Sassari kontrollmängu Istanbuli Anadolu Efesiga ja pidi tunnistama 72:91 kaotust.

Happy Casa Brindisi on eurosarjas taas pärast kolmeaastast pausi ja pääses algaval hooajal kohe FIBA Meistrite Liigas alagrupiturniirile. Itaalia liigas oli eelmisel hooajal just Dinamo Sassari see, kes lõpetas Brindisi hooaja veerandfinaalides.

Sam Basket Messagno läks eelmisel aastal Šveitsi liigas põhiturniiri neljanda meeskonnana veerandfinaalis vastamisi BBC Monthey meeskonnaga ja kaotas seeria mängudega 1:3. Eurosarjast ei ole meeskond osa võtnud.