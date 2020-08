Tartu Ülikooli korvpalliklubi leidis USA-st uue mängujuhi

193 cm pikkune Channel Banks alustas mullu kõigis Akroni ülikooli meeskonna mängudes ning viskas keskmiselt 10,8 punkti ja andis 1,5 korvisöötu. Banksi meeskond Akron Zips võitis NCAA D1 taseme Kesk-Ameerika konverentsi põhiturniiri ja oli seega play-offideks parima asetusega, aga viiruse leviku tõttu jäid play-offid mängimata.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Toomas Kandimaa ootab Banksilt teravust rünnakul. „Channel Banks on pigem nn combo guard ehk mitte päris puhas mängujuht, vaid selline, kes suudab täita nii mängujuhi kui viskava tagamängija ülesandeid. Tal on küllaltki hea kaugvise, suudab teha teravust ning luua teistele võimalusi. Ma usun, et selline mängija peaks meeskonna joonisesse hästi sobima ja rünnakute teraviku enda peale võtma,“ sõnas Kandimaa.

Channel Banks peaks Eestisse jõudma juba sel nädalal, kui reiside puhul kõik asjad klapivad. Pärast koroonatesti viibib ta kahenädalases isolatsioonis ja seejärel on ta pärast kordustesti tulemuste teada saamist valmis meeskonnaga liituma.