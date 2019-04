Tartu Ülikooli klubi jätkab Priit Vene juhendamisel ja võtab eesmärgiks eurosarja tasemel meeskonna komplekteerimise

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees Gert Prants tutvustas spordiklubi korvpalli tulevikuplaane. „Meil on olemas kõik tingimused, et mängida ja arendada korraliku tasemega korvpalli: toimiv korvpallipüramiid, kogenud treenerid, traditsioonid, Lõuna-Eesti ja Tartu korvpallikogukond ning uus saal,“ rääkis Prants. „Läheme edasi esindusmeeskonnaga, kus peamist rolli kannavad Eesti oma poisid, keda toetavad arengu ja taseme tagamiseks kaks-kolm välismaalast.“

Prantsi sõnul kasutatakse senisest enam ära Tartu Ülikooli võimalusi kaasamaks neid mängijaid, kes tahavad ühendada õppimise ja kõrgel tasemel sportimise.

„Tähtis on ka see, et klubi korvpall on tervik – seome senisest rohkem ühte oma esindusmeeskonna ja -naiskonna ning korvpallikooli. Nii loome Tartu korvpallile oma näo ja tõuseme taas eurosarja tasemele. Töö selle nimel juba käib,“ lisas Prants.

Tartu linnapea sõnul on linnale noorusliku, võitlushimulise ja majanduslikult suutliku esindusmeeskonna olemasolu väga vajalik. „Tartu linna jaoks on korvpallimeeskond üks linna visiitkaartidest ja linn toetab seda, et Tartu korvpall oleks võitluslik, nooruslik ja arukalt aetud asi. Linna ja ülikooli jätkuv tugi annab spordiklubile korvpalli arendamisel stabiilsuse ning üheskoos ettevõtete panusega näeme Tartu korvpalli jätkuvat arengut,“ ütles Klaas.