Tartu Ülikool sai Viljandis kindla võidu BK Liepaja üle

Arnas Velicka on Tartu resultatiivseim 19,2 punktiga. Tautvydas Šlezas on kogunud keskmiselt 10,4 lauapalli. Viimastes mängudes episoodiliselt platsile pääsenud Justin Lamont Johnson on Liepaja ja ühtlasi kogu liiga suurim skooritegija keskmiselt 21,1 punktiga. Talle järgneb Andraz Kavas 16,1 punktiga. BC Valga-Valka/Maks&Moorits tiimist üle tulnud Guntis Sipolinš on kätte saanud 8,6 lauapalli mängu kohta.