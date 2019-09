Tartu Ülikool pidas Valga-Valka tagasituleku vastu ja alustas hooaega võidukalt

Tartu alustas kohtumist vägevalt, kui avaveerandil visati 30 punkti võõrustajate 18 vastu. Poolajaks oli külaliste edu juba 51:37. Viimase veerandi eel oli tartlaste edu 70:54. Viimasel veerandil algas Valga-Valka tagasitulek ning korra jõuti ka viigini seisul 73:73.

Seejärel pääses Tartu Hendrik Eelmäe juhtimisel 80:73 ette ning eduseisu enam käest ei antud. Lõpuks võeti 90:84 võit.

Võitjate ründemängu vedasid Adomas Drungilas ja Martynas Madzeika, kes tõid vastavalt 22 ja 20 punkti. Madzeika sai kirja kaksikduubli, kogudes veel 10 resultatiivset söötu. Robert Valge panustas võitu 18, Kregor Hermet 13 silma. Eelmäe arvele jäi lõpuks 10 punkti.

Valga-Valka poolelt tõi Filipp Gafurov 17 punkti, Vladimir Bulatovic lisas 16 silma.

ENNE MÄNGU:

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - Tartu Ülikool

28.09.2019, kell 17:00, Valga, Valga Spordihoone

Kahe Lõuna-Eesti klubi vaheline seis jäi eelmisel hooajal 1:1. Kui 8. detsembril sai Tartu võõrsil raske 83:79 võidu kätte, siis Valga-Valka nõelas 16. märtsil vastu ning Kristaps Miglinieksi kaugviskest võideti matš 72:71. Tartu meeskond on tänavuseks hooajaks koosseisu poolest suuresti samaks jäänud. Vahetunud on välismängijad ning lisandunud on Hispaaniast kodumaale naasnud Robert Valge. See-eest piirilinna tiimis on mullusest koosseisust jätkamas vaid Timo Eichfuss.

Hooaja-eelsetes kontrollmängudes on Valga-Valka resultatiivseim olnud nende kapten Eichfuss. Esile võib tõsta ka noored ja tahtmist täis Läti noortekoondislased Rodrigo Bumeistersi ja Emils Kruminši. Jokker pakis võiks olla ameeriklasest korvialune jõud Mike Best, kes varasemalt nii Ukraina, Küprose kui ka Luksemburgi kõrgliigades häid numbreid näidanud.