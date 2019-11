Tartu Ülikool lõpetas lepingu Leedu ääremängijaga

Suvel Leedu U20 koondist esindanud 205cm pikkune ääremängija tegi Tartu Ülikooli särgis kaasa viies PAF Eesti-Läti liiga ning kahes FIBA Europe Cup sarja kvalifikatsioonimängus.

Eesti-Läti liigas jäi tema keskmisteks näitajateks ligi 21 mänguminutiga 5,8 punkti ja 3,8 lauapalli. FIBA sarjas kogus ta kahe mängu keskmiseks 9,5 punkti ja 3,5 lauapalli.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul on leegionäridele pandavad ootused kõrged. „Meie puhul seab eelarve oma kindlad piirid ja välismängijate toomine on küllaltki kulukas. See aga tõstab neile pandavad ootused kõrgemaks. Grantasel on olemas head eeldused, et saada korralikuks mängijaks ja tema esitused koondises on selle tõestuseks. Meil ta aga sama efektiivset mängu ei näidanud ja seetõttu tegime otsuse temaga leping lõpetada. Meie meeskond vajab praegu muutuseid, vaatame mängijate turul ringi ja teeme vajalikud käigud,“ sõnas peatreener Vene.

Tartu meeskonnal on sel nädalal ees ootamas kodumäng AVIS UTILITAS Raplaga. Pall pannakse Tartu Ülikooli spordihoones mängu pühapäeval, 17. novembril kell 17.00. Seda, kas selleks ajaks on meeskonnas ka täiendusi, näitavad lähipäevad.