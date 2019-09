Tartu Ülikool kaotas Sardiinia turniiril Šveitsi meeskonnale

"Tänane mäng Šveitsi meeskonna SAM Basket Massagno vastu kulges väga tasavägiselt, aga siiski pidime lõpuks tunnistama 78:80 kaotust. Esimene poolaeg oli meie kontrolli all, teine rohkem vastaste. Teisel poolajal olime hädas vabavisetega ja see on punkt-punkti mängu puhul määrava tähtsusega. Kuigi Kregor Hermet viis meeskonna viimasel minutil juhtima, leidus vastastel mees, kes lauapõrkest kolmese sisse pani ja mängu ära otsustas. Aga hea tasavägine kontrollmäng sellegi poolest - just see, mida euromängudeks valmistumisel vaja," teatas Tartu Ülikooli meeskond.

Tartu Ülikooli parimana kogus Adomas Drungilas korraliku kaksikduubli 29 punkti ja 13 lauapalliga, lisaks andis ta neli korvisöötu. Grantas Vasiliauskas lisas 12, Kregor Hermet 11 ja Hendrik Eelmäe 10 punkti.

SAM Basket Massagno eest viskas üleplatsimehena Dusan Miadjan koguni 36 punkti, kaugvisked seejuures 8/13. Jules Aw lisas 18 ja aastaid Euroopa korvpalli tippmeeskondades mänginud sloveen Uros Šlokar 10 punkti ja 10 lauapalli.

Turniiri avamängus olid tartlased kaotanud 70:90 FIBA Meistrite Liiga satsile Brindisi.