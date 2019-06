Tartu toob „hispaanlase” koju ja koputab eurosarja uksele

Teisipäeva õhtul kogunes Tartu Ülikooli korvpallimeeskond hooaja esimesele ühisele treeningule. Kohal oli kaheksa mängijat. Kõik mõistagi noored või väga noored ehk seltskond, kes peab alles meeskonda pääsemiseks oma taset tõestama. Algus on tehtud, järgmine nädal minnakse juba kümneks päevaks Käärikule treeninglaagrisse.

Tartu meeskonna peatreener Priit Vene on veendunud, et noored mehed peavad suvel treeningutel kõvasti rassima, et sügiseks eelmise hooajaga võrreldes juba paremad olla. See on hädavajalik, olemaks peatselt lisanduvate kogenumate meeste jaoks väärikad partnerid. Kui kõik läheb hästi, saadakse preemiana nuusutada ka eurosarja õhkkonda.