Tartu pääses aastase pausi järel eurosarja, peatreener Vene ootab loosimist suure huviga

Mullu euromängud vahele jätnud Tartu olukord on mõnes mõttes lihtne, aga samas keeruline. Kui 2. ja 9. oktoobril peetavate mängude kokkuvõttes suudetakse vastasest parem olla, on tee põhiturniirile valla.

Paraku on Tartu asetus isegi kvalifikatsiooniringis nõrgema poole peal. Võimalikke vastaseid on viis: Karsiyaka Pinar (Türgi), Cluj (Rumeenia), Leiden (Holland), Joensuu Kataja (Soome) ja Dnipro (Ukraina). Eesti klubi peab avakohtumise kodus ja teise võõrsil.

Tartu peatreener Priit Vene ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et eelinfo põhjal tunduvad tugevaimad vastased Karsiyaka ja Cluj.

"Mullu nad hävisid. Nüüd on nad uued peatreenerid toonud ja omad käigud teinud. Teised on mängitavad, aga lõplik tõde selgub siis, kui ka nemad on komplekteeritud," rääkis ta.

Vene sõnul on võimalik, et mõned kvalifikatsioonis osalevad klubid pääsevad põhiturniirile isegi kaotuse korral. Lisakohad tulevad seetõttu, et osad klubid, kes Meistrite liiga kvalifikatsioonist välja langevad, loobuvad nõrgemas sarjas mängimast.

Tartu uute pallurite poole pealt uudiseid pole. Noored on laagrites vastu pidanud, välismaalasi on oodata vähemalt kaks. Esmajoones korvi alla. Eurosarja põhiturniirile pääsemiseks on ilmselt vaja lisa ka mängujuhi positsioonile.

"Ootame loosimist ja samal ajal tegeleme komplekteerimisega. Peame vaatama finantsvõimekust ja positsioonide vajadust. Pikki on meil kindlasti väljast vaja, Eestist pole neid kuskilt võtta. Palju sõltub ka loositulemusest. Võib-olla tuleb mõnega teha lühiajaline leping ja proovida igal juhul edasi saada," lausus Vene.