Tartu noorkorvpallurid said tunda Euroliiga hõngu

Lõppenud nädalavahetusel peeti Tartus FIBA egiidi alla kuuluv rahvusvaheline noorteturniir Tartu Basket Cup, kus kõrgeimas vanuseklassis ehk U-13 tiimide seas võtsid osa ka Euroopa tippmeeskondade Kaunase Žalgirise, Berliini Alba ja Tel Avivi Maccabi noormängijad.

Turniiri peakorraldaja ja ainsa Eesti meeskonnana U-13 vanuseklassis osalenud Tartu Ülikooli KK Lõvide peatreener Gert Prants tunnistas, et Euroopa tippliigades mängivate tiimide Tartusse toomine polnud lihtne. „Olen Berliini Albat ja Tel Avivi Maccabit kutsunud siia juba kolm aastat ja nad tulevad ainult siis, kui siin on kvaliteeti. Meil on tänavu kaks Euroliiga kohtunikku vilistamas, Rain Peerandi ja Aare Halliko.“

Prants lisas, et selliste rahvusvaheliste turniiride korraldamine Eestis on korvpalli arengu osas väga oluline. „Kui tahame, et Eesti koondis ja klubid oleksid tugevad, peab töö juba lastega (korvpall, üldkehalised treeningud, laagrid ja võistlused) olema tipptasemel. Sellistelt turniiridelt saadavad kogemused annavad palju juurde.“

Prants sõnas, et juba noorte seas jäävad eestlased Euroopa tippriikidest siiski veidi maha. „Suured korvpalliriigid on meil eest ära, neil on parem valik ja nad teevad aastast aastasse väga head tööd. Meie tase ei ole Euroopa mõistes midagi erilist. Sealsed tippvõistkonnad ja nende akadeemiate tiimid mängivad tohutult teistsugust mängu.“

Millest aga erinevus tulla võib? „Eks lapsed kasvavad erinevalt, aga tipptiimides on professionaalsed noortetreenerid, kes töötavad aastast aastasse ja kui kogu riigisüsteem on taga, siis on tulemus ikkagi parem. Meil on kõik noortetreenerid nii-öelda hobitreenerid ja teevad seda muu töö kõrvalt,“ põhjendas Prants.