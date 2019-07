Tartu meeskonnast välja heidetud Märt Rosenthal leidis uue mängupaiga

Raul Ojassaar reporter RUS

Märt Rosenthal Eesti U20 koondises Foto: Margus Pahv

Mai alguses teatas Tartu Ülikooli korvpallimeeskond, et on lõpetanud lepingu Märt Rosenthaliga. Nüüd on 20-aastane tagamees liitunud Pärnu Sadamaga.