Tartu korvpallikooli kasvandikud toovad uudse meetodi kaudu Rocki tagasi!

17. aprillil asutati Rocki nimega kogukonna klubi, et tulevikus iga klubiga liituv korvpallihuviline – olgu ta tartlane või elagu mujal Eestis – tunneks ennast osana selle mõttest ja tööst. Kogukonnaklubi võimaldab kõikidel huvilistel saada väikese panuse eest auliikmeks ja seekaudu omada hääleõigust klubi otsuste tegemisel. Kogukonnaklubi formaat on esmakordne Baltimaades, millega loodame edukalt algust teha just Eestis ja mille mudelist saavad hiljem loodetavasti toetust ja indu teised meeskonnad, miks mitte ka nt Kaunase Žalgris? Klubi asutajateks on inimesed, kellel on aastatepikkune kogemus profiklubis mängimise, selle manageerimise ja toimimise osas – Tanel Tein, Meelis Pastak, Vahur Kalmre ja Teele Arak.

Osaliselt samad inimesed on loonud ka SA Tartu Korvpallikooli, mille eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida Tartu korvpallitreenereid, et neil jätkuks indu ja südikust tulevast pealekasvu treenida. 8. juunil toimuv juubelipidustus ongi osalt just nende treenerite tänamiseks ja Rocki uue kontseptsiooni tutvustamiseks mõeldud üritus.

Õhtused juubelipidustused algavad kell 20 Turu tn 8 spordihoones.