Tartu Basket Cupil näeb Kaunase Žalgirist ja Tel Avivi Maccabit

Nagu viimastel aastatel kombeks, on Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi poolt korraldatav turniir välja müüdud juba kuid enne esimese mängu algust. Kokku oodatakse mai esimesel nädalavahetusel Tartusse 52 erinevat võistkonda ehk üle 600 kossupoisi.

Kõige tuntumad nimed käivad läbi turniir vanimast ehk U13 vanuseklassist. Lisaks korraldajate enda Tartu Ülikooli Korvpallikooli Lõvidele astuvad väljakule ka Tel Aviv Maccabi, Alba Berlin, Roma Stella Azzurra, Kaunas Zalgiris, Moskva Dünamo, Riia DSN ning Marupe SC.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimehe Gert Prantsi sõnul on turniiri tase aasta aastalt tõusnud. „Sellise suure rahvusvahelise noorteturniiri korraldamine on osa Tartu korvpalli arendamisest. Tõsiasi, et oleme sel aasta saanud turniirile ka FIBA tunnustuse, lisab Tartu Basket Cupile kaalu. Aastate jooksul Tartu linna esindusvõistkonna järelkasvuga tegutsedes on klubil kogunenud hulka kontakte ning turniiri tase on tõusnud järjest kõrgemale. Sel aastal on meil pundis päris nimekaid korvpallisatse eesotsas meile lähima Euroopa tippu kuuluva võistkonna Kaunase Žalgirise esindusega. Hea meel on esmakordselt Tartus tervitada ka Tel Avivi Maccabi, Alba Berlini ja Rooma Stella Azzurra esindusi,“ sõnas Prants.

Korvpallikooli osas on Prants samuti positiivne. „Hea tundega saab tulevikku vaadata ka seetõttu, et oleme suutnud Tartu korvpalli juurde tuua endised Eesti koondise mängijad Joosep Toome ning Janeli Lillealliku. Mõlemad ajavad hingega korvpalliasja ja hoolitsevad koos teiste korvpallikooli treeneritega Tartu korvpalli homse päeva eest,“ ütles Prants.