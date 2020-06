Tanel Tein meenutab kibedat pettumust: kui tajud, et mingi otsus on eos vale, siis tuleks oma arvamus lauale tuua. Ma siis ei pannud

Teini kiire naasmine kodumaale aitas käima lükata Eesti kohaliku kõrgliiga ühe seni kõige vägevama ajastu, kui tema abil kerkis Tartu esindusmeeskond tallinlaste BC Kalev/Cramo kõrvale selgeks tiitlipretendendiks. Kahe meie suurima linna rivaliteet tõi saalid rahvast täis ja pakkus dramaatilisi mängulõppe, mida senini korvpallijuttudes härdusega meenutatakse.

Eesti korvpalli 100. sünnipäeva puhul vaatas 42-aastane ja 193 cm pikkune Tein oma karjäärile tagasi ning aitas selgitada erinevatel hetkedel tehtud otsuseid. Tegelikult pole Tein oma tegemisi korvpallis lõpetanud ja olulised peatükid spordiala edendamisel kodulinnas Tartus vajavad veel kirjutamist.

Hooajal 2003/04 siirdusid Poola klubisse Wroclawi Slask ja said mängida ka Euroliigat (Tein kogus Euroliigas 14 kohtumisega keskmiselt 30 minutit, 8,1 punkti, 2,9 lauapalli ja 1,2 vaheltlõiget). Kui suur samm edasi see Sinu karjääris oli?

Tegelikult kui läksin Poolasse, siis mäletan, et ütlesin Tarmo Pajule või kellelegi ajakirjanikest, et ma tahaks Euroopas mängida kaks-kolm hooaega. Miks ma seda tol hetkel ütlesin, ma ei tea, aga nii ta kokkuvõttes läkski. Mul on see hästi meeles, kuna vanaema kogus mulle ajalehest väljalõikeid intervjuudest ja andis mulle neid pakikesi aeg-ajalt üle. Huvitav fakt on see, et kahes Euroliiga mängus olin väljakul lausa kõik 40 minutit, mis tänapäeval tunduks veidi uskumatu (Tein tegi täismängu Istanbuli Efes Pilseni ja Treviso Benettoni vastu). Siis tuli hooaeg Saksamaal Berliini Albas, mis algas päris kihvtilt. Panime seal ULEB Cupil kuus võitu järjest. Meil oli vaja ühel hetkel saada mingi arv võite juurde, et minna alagrupist edasi, aga siis tulid jõulud vahele. Pühadeks lasti kogu sats vahepeal koju ja pärast me ei saanudki vajalikke võite kätte.

Saksamaa kogemus jäigi Sinu karjääris viimaseks täishooajaks välismaal. Episoodiliselt mängisid veel ka Venemaal Moskva regiooni Dünamos, aga sealt viis varsti tee tagasi Tartusse. Miks Sa kauem piiri taga ei püsinud?

Albasse oli tolle hooaja järel võimalus ka tagasi minna, aga tingimused oleksid minu vaates samaks jäänud. Mul oli kindel põhimõte, et tahan liikuda edasi, kas siis paremasse meeskonda või teenistuse mõttes. Kasvõi natukene. Aga Alba pakkus pigem veidi väiksemat palganumbrit. See oli selge signaal, et jään esialgu ootele. Kui mu hooajal polnud väga viga, siis ei tulnud tükk aega mingeid sobivaid pakkumisi. Olin siis ka üpris valiv. Lõpuks tegin mingis mahus juba trenni Tartu satsi juures ja veel lisaks isa erakliiniku korvpallitrennis. Lõpuks tuli Moskva regiooni Dünamo variant. Seal oli päris kihvt kooslus ja veidi vanemad mängumehed. Mängisid mingit eurovärki, seal oli lahe boonussüsteem ja treeningud olid sellised vanemate meeste tegemised. Mingit noorte jama ei tehtud.