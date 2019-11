Tanel Sokk lahkus ootamatult Tallinna Kalevist

Sokk andis oma otsusest teada täna hommikul. 34-aastase mängumehe sõnul ei tähenda see aga seda, et korvpalliga oleks päriselt lõpp. „Tunnen, et vajan praegu puhkust. Viimased kaks nädalat olen tundnud haigusvimma ja see ei taha kuidagi välja minna. Annan vereproovid ja sõidan perega Tallinnast välja puhkama," rääkis Sokk. „Pean meeskonnalt vabandust paluma, et jätan nad natuke tuule kätte, aga tunnen, et nii-öelda kuul jooksis kokku."

Mis edasi saab, ei osanud Sokk veel ütelda. Kui enesetunne paraneb, sooviks ta ilmselt veel mängimisega jätkata. Selge pole aga see, kus ta seda teeb. „Vaatame, mis saab. Meeskonnad on ju komplekteeritud. Ilmselt toob ka Kalev selle ajaga juba uue mängija," nentis ta, ent lisas, et praegune loobumine tundus õige. „Ma ei tahtnud selle otsusega venitada."

Meeskonna omaniku Sten-Erik Jantsoni sõnul soovis ta, et Sokk aitaks meeskonda vähemalt aasta lõpuni või võtaks vajadusel lühikese puhkuse. „Ta aga tahtis vabaks saada ning vastu tahtmist pole ju ka mõtet mängida," tõdes Jantson. „Peame otsima uue mehe. Äkki lähevad asjad hoopis paremaks."

Tallinna Kalev on alustanud hooaega ühe võidu ja viie kaotusega ning see on tekitanud meeskonna juhtide hulgas teatud rahulolematust. Mängijatega on peetud ka tõsised vestlusi, kuid Soku sõnul ei maksa sellest tema lahkumise põhjusi otsida.

„Meeskond sai lõplikult kokku alles septembri alguses ning pärast sedagi on olnud mitmeid sündmusi ja muutusi. Õiget rütmi pole leitudki," selgitas ta hooaja kehva algust. „Keegi pole ju sellega rahul, kui meeskond järjest kaotab."