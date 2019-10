TÄNA | TalTechi ja Raplat ootavad võõrsil mullune Läti liiga kolmas ja neljas meeskond

Jurmala - TALTECH

12.10.2019, kell 17:00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

9. oktoobril hooaja esimeses mängus Valmieraga kohtunud TalTechil seisab nüüd ees raskem ülesanne, kui võõrsil minnakse vastamisi Jurmalaga. Eelmisel hooajal jäi Tallinna klubi omavahelistes mängudes 2:0 peale vastavalt tulemustega 80:75 ja 85:82, kuid tänavu on Jurmala suutnud kahe senise mänguga sisu näidata.

Kui avamängus tuli lisaajal tunnistada BK Ogre nappi 83:85 paremust, siis 5. oktoobril mängiti valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo selgelt 68:56 üle. Kaspars Vecvagars on olnud tiimi suurim skooritegija 13,5 punktiga ja leedulasest korvialune jõud Denis Krestinin on võtnud 10,0 lauapalli.

BK Ogre - AVIS UTILITAS Rapla

12.10.2019, kell 17:00, Ogre, Ogres 1. vidusskola

AVIS UTILITAS Rapla on hooaega alustanud kolme võiduga. Esmalt alistati 84:76 mullune Eesti liiga hõbedameeskond Tallinna Kalev/TLÜ, seejärel saadi tasavägises mängus 73:68 võit VALMIERA GLASS VIA üle ja 80:66 seljatati BK Liepaja. Meeskonda on vedanud Indrek Kajupank ja ameeriklasest keskmängija Montae Glenn, kes kogunud vastavalt 18,7 punkti ja 12,3 lauapalli.

Neljas järjestikune võit on samuti reaalne, kuid BK Ogre on teisest puust. Seni on eelmise hooaja Läti pronksimeeskond kaks tugevat mängu pidanud ja ka kaks võitu teeninud. Lisaajal saadi 85:83 jagu Jurmalast ning Eesti-Läti ühisliiga valitsev meister BK Ventspils kaotas neile skooriga 89:93. Ameeriklasest tagamees James Batemon on visanud Ogre kasuks keskmiselt 17,0 punkti ja vanameister Kaspars Berzinš on võtnud 10,0 lauapalli.

Eelmisel hooajal oli Ogre omavahelistes mängudes 2:0 parem, tulemusteks 95:83 ja 84:77.