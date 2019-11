TÄNA OTSEPILT | Eesti naiste koondis alustab EM-valiksarja Šveitsis

Šveitsi koondise esialgsel ülesandmislehel on koguni 25 nime ning esimeses aknas tehakse lõplik valik 18 naise hulgast. Keskmine vanus on Šveitsi naiskonnal samuti 23 eluaastat ning keskmine pikkus 179 cm. Kõige nooremad üles antud mängijad on 17-aastased ja kõige kogenum 34-aastane.

Eesti ja Šveits kuuluvad C-alagruppi koos Bosnia ja Hertsegoviina ning Venemaaga. Pühapäeval võõrustab Eesti naiskond TalTechi spordihoones algusega kell 18.30 grupi eeldatavat favoriiti Venemaad.

Kokku peetakse mänge üheksas alagrupis (6 neljaliikmelist ja 3 kolmeliikmelist) ning 2021. aasta EM-finaalturniirile pääsevad kõik üheksa alagrupi võitjat ning lisaks ka viis parimat teise koha tiimi. Turniiri korraldajad Prantsusmaa ja Hispaania on endale koha finaalturniirile juba taganud.

Mängud toimuvad kolmes aknas, millest esimene vältab käimasoleval nädalal, teine järgmise aasta 8.-16. novembril ja kolmas 2021. aasta 31. jaanuarist 8. veebruarini.

FIBA veebilehel on välja toodud neli Eesti ja Šveitsi koondiste varasemat omavahelist kohtumist, kui 2010. aasta augustis võitis Šveits 66:61 ja aasta hiljem juunis oli 80:54 üle omakorda Eesti. Eestlannade parimad olid tolles võidumängus Viive-Kai Rebane 26, Jana Rannaveski 16 ja Merike Anderson 11 punktiga. Lisaks võttis Rebane kümme lauapalli ja Anderson jagas kuus resultatiivset söötu. 2012. aastal kohtuti EM-kvalifikatsioonis juunis kahel korral ning siis oli mõlemal juhul parem Šveits - Tallinnas 62:58 ja oma kodus 68:63.

Eesti koondise peatreener Janne Schasmin sõnas esmaspäevasel avatud treeningul: "Esimeses mängus võitleme, et tulla pingega toime ja saada võit kirja. Sellest oleneb palju, millise emotsiooniga me tuleme koju Venemaa vastu, kes on selgelt tõusev staar. Nende koondise tipp tuleb aasta-kahe pärast."

Eesti koondise koosseis käesolevas mängudeaknas:

ANNA GRET ASI - Tartu Ülikoo/Kalev

MERIKE ANDERSON - Rutronik Stars Keltern (Saksamaa)

ROSEMARY RITS - Basket Club Franconville (Prantsusmaa)

MAAJA BRATKA - Basket Club Montbrison (Prantsusmaa)

JANNE PULK - TK Hannover Basketball (Saksamaa)

KADRI-ANN LASS - Wisla Krakow (Poola)

JANE SVILBERG - Audentese Spordiklubi

SOFIA KOSAREVA - Tallinna Ülikool

ANNIKA KÖSTER - Tallinna Ülikool

KÄTLIN KORJUS - Tallinna Ülikool

ANETE ELISABETH ADLER - G4S Noorteliiga

MARIE ANETTE SEPP - G4S Noorteliiga