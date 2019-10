TÄNA OTSEBLOGI | Tartu korvpall naaseb eurosarja, Soome klubi tuleb koduväljakul võita

Enne mängu: FIBA Europe Cupi näol on tegu tugevuselt neljanda eurosarjaga. Viimati pürgis Tartu sinna 2017. aastal, aga toona kvalifikatsioonist edasi ei saadud.

Kui 2017. aastal oli vastaseks tugev Türgi klubi Istanbuli Büyükcekmece, siis mullu Soome kõrgliigas veerandfinaaliga piirdunud Kataja tundub selgelt jõukohasem. Kataja alustas nädalavahetusel Soome liigat 79:72 võiduga BC Nokia üle. Meenutuseks, hooaja eel loputas tsentriteta mänginud Kalev/Cramo Nokiat 39 punktiga.

Ka Tartu algus polnud veenev, sest Eesti-Läti liigas oldi võõrsil Valga-Valkast üle vaid 90:84. Sealjuures mängis Tartu teisel poolajal maha enam kui 20-punktilise eduseisu.

Veel eelmisel nädalal oli õhus võimalus, et Tartu võib põhiturniirile saada ka kaotuse korral. FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniringid kulgesid aga nii, et neljast kolm Europe Cupil mängimast keeldunud võistkonda pääsesid Meistrite liiga põhiturniirile. Nii jäi Europe Cupile täpselt viis vaba kohta ja need täidetakse kvalifikatsiooniringi võitjatega.

Edasipääsu korral ootavad Tartut põhiturniiril ees Varssavi Legia (Poola), Körmend (Ungari) ja Aarhusi Bakken Bears (Taani).

Tartu ja Joensuu paari kordusmäng peetakse 9. oktoobril Soomes. Edasi pääseb kahe kohtumise kokkuvõttes rohkem punkte visanud võistkond.