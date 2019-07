TÄNA | Münchenis selgub, kas suur korvpall tuleb 2021. aastal Saku suurhalli. Presentatsioonil osaleb ka Gerd Kanter

Kuhi sõnul on korvpalliliidul aga tagataskus varuplaan. "Uuringud näitavad, et kaheksas eelmises alagrupiturniiri korraldanud linnas, oli ühe mängu keskmine pealtvaatajate arv 6000 inimest. Meie sõnum FIBA-le ongi see, et tingimusi tuleks teha kergemaks," rääkis Kuhi. "Praeguseks olemegi saanud signaali, et nõutud suurusega saali puudumise pärast meid kõrvale ei heideta. Meil on plaan "B", mille abil saab hoone karpi lõhkumata suurendada Saku Suurhalli istekohtade arvu ajutiselt 8200ni."

