TÄNA | Kas Jõesaare koduklubi pääseb Meistrite liigas finaali?

Tänases poolfinaalis on 2017. aasta Meistrite liiga võitja Tenerife vastaseks kohalik Antwerp Giants. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.15.

Teises poolfinaalis kohtuvad Bambergi Brose Baskets ja Bologna Segafredo Virtus. See kohtumine algab täna meie aja järgi kell 19.30.

[VIDEO] 📹 Así ha sido nuestro primer día en modo #FinalFour . #TheReturn of the #BlackandYellowConnection #BasketballCL 😍 CBC TV y @TnfTopTraining te traen las mejores imágenes desde las entrañas del equipo. #VamosCanarias pic.twitter.com/5AEN2YjGHc

[ENG] Our team practices at the @sportpaleis, great stage for tomorrow's challengea versus @antwerpgiants #LetsgoCanarias pic.twitter.com/HUWN7MUhJB