Kordusmängus on kahe aasta tagusel Meistrite liiga võitjal Tenerifel koduväljaku eelis. Mäng algab Eesti aja järgi kell 21.30, edasipääsuks tuleb vastasest üle olla vähemalt 13 punktiga.

Ehkki Jõesaar oli ka eelmisel euromängul meeskonnaga kaasas, siis debüüdi Meistrite liigas teeb ta täna. Kuna mängueelsetes arvamustes on rõhutatud, et määravaks saab kaitsemäng, peaks Jõesaare lisandumine andma Tenerifele ühe käigu lisaks.

Nädalavahetusel peetud Hispaania liiga debüüdis sai Jõesaar väljakule 14neks minutiks. Täna võiks minuteid tulla veelgi enam.

[ENG] @FerranBassas speaks on tomorrow’s #BasketballCL big game against Promitheas Patras (Santiago Martín Arena, 19:30 canary local time) 🎙️ “We must defend with more intensity than we did on first game and set our game" #LetsgoCanarias pic.twitter.com/CQUVB2vg6A

[ENG] 🎙️Txus Vidorreta analyzes this Wednesday’s game against Promitheas Patras: “Qualyfing will be tough but not impossible”.



🎙️ “We need to be tough on defense and use our court advantage”. #LetsgoCanarias #BasketballCL pic.twitter.com/m3V5k3p5rV