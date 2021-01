TÄNA DELFI TV-s | Uue peatreeneriga Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab Raplat

Hiljuti Valdo Lipsu uueks peatreeneriks nimetanud Kalev/TLÜ on 17 mänguga kolm võitu kogunud. Eelmises mängus oli võõral väljakul vastaseks Rakvere Tarvas ja leppida tuli 87:96 kaotusega. Esimese veerandaja Kalev/TLÜ küll 23:21 võitis, kuid poolajaks oli Rakvere üheksa punktiga ette pääsenud. Kolmas veerandaeg õnnestus Kalev/TLÜ-l jällegi paremini ning viimasele neljandikule mindi vastu 64:64 viigiseisult. Korra haarasid külalised ka 68:66 eduseisu ning mitmel korral oldi ühe viske kaugusel sellest. Otsustavatel minutitel oli Rakvere siiski enesekindlam ning 10:2 spurdi toel võeti võit. Brandis Raley-Ross tõi Kalev/TLÜ eest 21 punkti, 10 lauapalli ja 5 korvisöötu. Kent-Kaarel Vene lisas 16 punkti ja 4 lauapalli.

Brandis Raley-Ross on meeskonna parimana visanud keskmiselt 21,1 punkti ja andnud 4,9 korvisöötu. Samuel Timmins on võtnud 8,5 lauapalli ja teinud 1,5 vaheltlõiget, Jeremy McLaughlin on teinud 1,1 viskeblokeeringut.

Rapla on 15 mängust kaheksa võitu saanud. Viimati oldi vastamisi Pärnu Sadamaga ja vastu tuli võtta 58:78 kaotus. Poolaeg kaotati kümne punktiga ja kuigi kolmandal veerandajal õnnestus vahet vähendada, siis viimasele neljandikule mindi vastu juba 15-punktilisest kaotusseisust. Edasi suutis aga Pärnu veel edumaad suurendada ja nii ka kindla võidu teenida. Saimon Sutt viskas Rapla parimana 14 punkti, võttis 4 lauapalli ja andis 4 korvisöötu. Al-Wajid Aminu nimele jäi 12 punkti ja 6 lauapalli.

Mario Ihring on Rapla parimana visanud keskmiselt 17,2 punkti ja andnud 5,7 korvisöötu. Roberts Freimanis on võtnud 8,1 lauapalli, Saimon Sutt teinud 1,6 vaheltlõiget ja Al-Wajid Aminu 1,6 viskeblokeeringut.

Rapla on käimasoleval hooajal mõlemad omavahelised mängud võitnud vastavalt 92:76 ja 89:83.