TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool võõrustab Ühisliigas BK Liepajat

Tartu Ülikool - BK Liepaja

02.03.2019, kell 17:00, Tartu, TÜ Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Liepaja (5-17) võõrustas Tartu (11-11) meeskonda 15. detsembril. Avaveerand lõppes 15:15, aga poolajaks oli Liepaja 40:33 juhtimas. Tartu vähendas viimase veerandaja alustuseks vahet punkti võrra ja viigistati ligi seitse minutit hiljem seisu 75:75 peale. Sellele vastas Liepaja 9:3 spurdiga ning vormistas kohtumise viimasel minutil lõppskooriks 89:78. Torrance Rowe oli võõrustajate parim 27 punktiga. Arnas Velicka vastas Tartu poolelt 24 punkti, 6 lauapalli ja 6 korvisööduga.

Tartu sai 27. veebruaril 85:76 jagu Raplast ning enne seda võeti kindel 101:55 võit Jekabpils/SMScredit.lv üle. BK Liepaja pidi üllatuslikult viimases mängus just Jekabpilsi 71:63 paremust tunnistama. Neli päeva varem alistati koduplatsil Valmiera 73:71.

Arnas Velicka on Tartu resultatiivseim 19,2 punktiga. Tautvydas Šlezas on kogunud keskmiselt 10,4 lauapalli. Viimastes mängudes episoodiliselt platsile pääsenud Justin Lamont Johnson on Liepaja ja ühtlasi kogu liiga suurim skooritegija keskmiselt 21,1 punktiga. Talle järgneb Andraz Kavas 16,1 punktiga. BC Valga-Valka/Maks&Moorits tiimist üle tulnud Guntis Sipolinš on kätte saanud 8,6 lauapalli mängu kohta.