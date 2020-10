TÄNA DELFI TV-s | Rapla ja Kalev/TLÜ jahivad Eesti-Läti liigas teist võitu

Rapla Avis Utilitas - Tallinna Kalev/TLÜ

24.10.2020, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Inspira, Delfi TV

Rapla on hooaega alustanud ühe võidu ja kahe kaotusega. 11. oktoobril saadi võõrsil 89:81 jagu Rakvere Tarva meeskonnast, kuid kaks päeva hiljem suudeti koduplatsil TALTECH-ile kõigest 50 punkti visata ning kehva teise poolaja tulemusena võeti vastu 50:57 kaotus. Viimati võõrustati Pärnu Sadamat ja kuigi suurest kaotusseisust õnnestus välja tulla, saadi hõreda koosseisuga tegutsedes lõpuks kirja 79:86 kaotus.

Meeskonnast lahkus perekondlikel põhjustel korvialune jõud Fahro Alihodzic. Gregor Ilves läks täitma kaitseväekohustust ja tagamees Mario Ihring on vigastatud. Esile on seni kerkinud Saimon Sutt, kes visanud keskmiselt 17,0 punkti, andnud 6,3 korvisöötu ja teinud 1,7 vaheltlõiget. Roberts Freimanis on võtnud keskmiselt 10,3 lauapalli ning Al-Wajid Aminu teinud ühe viskeblokeeringu.

Tallinna Kalev/TLÜ jaoks on hooaja algus väga rabe olnud. Esimeses mängus oldi koduplatsil eeldatavad soosikud Tartu Ülikooli vastu, aga vastu tuli võta hoopis kindel 73:100 kaotus. Viimati võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja sealgi tekkis ühel hetkel 20-punktiline kaotusseis. Eesti korvpallipublikule tuttava Brandis Raley-Rossi eestvedamisel suudeti siiski pea lootusetust seisust välja tulla ning tema 30 punkti toel võttis Kalev/TLÜ keerulise 94:93 võidu.

Meeskonna suurim skooritegija on siiani Ross ka olnud, kes keskmiselt 20,5 punkti toonud ja andnud ühtlasi 7,5 korvisöötu. Tugeva panuse lauavõitlusesse on andnud Emmanuel Wembi, kes võtnud keskmiselt 9,5 lauapalli ja teinud 2,5 viskeblokeeringut. Kristen Kasemets on teinud keskmiselt 2,0 vaheltlõiget.

21. oktoobril oli Kalev/TLÜ vastamisi BC Kalev/Cramoga ja kaotas 88:98.

Tabeliseis