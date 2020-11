TÄNA DELFI TV-s | Rakvere Tarvas ja TalTech püüavad hooaja kolmandat võitu

Basket.ee eelvaade:

Rakvere on kuuest mängust kaks võitu teeninud. Viimati oldi võõrsil vastamisi AVIS UTILITAS Raplaga ja kirja saadi 84:76 võit. Seejuures oli avapoolaeg küll 13 punktiga võidetud, ent Rapla tuli kolmandal veerandajal mängu tagasi ja pääses korra ka juhtima. Neljas veerandaeg kuulus jällegi Rakverele ja nii ka kogu kohtumine. Egert Haller ja Tormi Niits olid võistkonna parimad võrdselt 17 punktiga.

Kristaps Gluditis on visanud keskmiselt 16,2 punkti ja teinud 1,5 vaheltlõiget. Riley Hayes on võtnud 5,7 lauapalli, Devin Harris andnud 4,3 korvisöötu ja Renato Lindmets teinud 0,4 viskeblokeeringut.

TALTECH on võitnud senisest kuuest mängust kaks. Eelmises mängus heideldi võõrsil Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonnaga ning võeti 71:64 võit. Poolajaks juhiti, kuid kolmanda veerandajaga oli Tartu saanud eduseisu enda kätte. Neljandal veerandajal lubas TALTECH võõrustajatel vaid seitse punkti visata ning täpsete kaugvisete toel teeniti vajalik võit. Jaan Puidet tõi 12 punkti ja hankis 5 lauapalli, Karl Andres Matute Perner lisas 10 silma ning võttis samuti 5 lauapalli.

Erik Keedus on visanud keskmiselt 9,8 punkti. Jaan Puidet on võtnud 6,0 lauapalli ja teinud 1,5 vaheltlõiget. Kristjan Kangur on jaganud keskmiselt 3,2 korvisöötu ning Georg Allemann teinud 0,5 viskeblokeeringut.