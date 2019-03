TÄNA DELFI TV-s | Pärnu vajab play-offi pääsuks Jurmala vastu võitu

Pärnu Sadam - Betsafe Jurmala

17.03.2019, kell 17.00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Jurmala (13-13) ja Pärnu (11-15) kohtusid viimati 15. detsembril, kui Pärnu teenis võõrsilt magusa 93:89 võidu. Demetre Rivers viskas Pärnu kasuks koguni 29 punkti. Lauris Blaus oli Jurmala parim 17 punktiga.

Pärnul tuleb täna igal juhul Jurmala üle võit võtta, et Ühisliiga kaheksa parema hulka pääseda. Hetkel viimasel play-off kohal paiknevale Raplale (12-15) on mõlemad omavahelised mängud kaotatud ning kui Pärnu suudaks viimasest kahest kohtumisest Jurmala ja Tallinna Kalev/TLÜ (11-15) vastu vaid ühe võita, ei aitaks see neid võrdse arvu võitude-kaotuste puhul Raplast mööda.

Kui Pärnu peaks Jurmalale kaotama, siis oleks kahe meeskonna vahe kolm võitu ning Läti klubi enam püüda poleks võimalik. Sel juhul oleks ka Tartu Ülikool (13-13) kindlustanud koha esikaheksas, isegi kui nemad viimased kaks mängu Riia VEF-i (25-2) ja Jurmala vastu peaksid kaotama.

Demetre Rivers ja Mihkel Kirves on Pärnu kasuks toonud keskmiselt 17,2 ja 14,8 punkti. Kirves on võtnud veel 8,5 lauapalli, järgneb Justin Alexander Alston 6,7 lauapalliga. Kaspars Vecvagars on Jurmala resultatiivseim 18,3 punktiga.

VALMIERA GLASS VIA - TALTECH

17.03.2019, kell 17.00, Valmiera, Vidzemes Olimpiskais Centrs

Ülekanne: Delfi LV

TalTech (15-10) ja Valmiera (7-19) pidasid hooaja esimese omavahelise mängu ära 21. novembril, kui eestlased võitsid 99:73. Gregor Arbet tõi 19 punkti, külaliste resultatiivseim oli Janis Kaufmanis 21 punktiga.