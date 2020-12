TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam loodab BC Kalev/Cramolt revanši võtta

Pärnu Sadam on senise hooajaga kogunud üheksa võitu ja kaks kaotust. Võõrustajatel on käsil neljamänguline võiduseeria, viimati alistati 74:71 Tallinna Kalev/TLÜ.

BC Kalev/Cramo on üheksast mängust võitnud kaheksa. Viimati sai pealinnaklubi koguni 64-punktilise võidu (110:46) Tartu Ülikooli üle. Kui Pärnul on käsil neljamänguline võiduseeria, siis kalevlased on võitnud juba viis mängu järjest.

Pärnu ja Cramo on tänavu omavahel korra kohtunud, kui kalevlased jäid oktoobri lõpus peale 81:60.