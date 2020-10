TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam ja TalTech peavad põneva veerandfinaali korduskohtumise

Pärnakatel on esimesest kohtumisest seitsmepunktiline edu, kui võõral väljakul alistati TalTech 80:73. Seega on tehnikaülikooli võistkonnal edasipääsuks vaja vähemalt kaheksapunktilist võitu.

Suvepealinna poolel jagunes skooritegemine üsna ühtlaselt üheksa erineva mängija õlgadele. Parimana viskas Märt Rosenthal 16 punkti, talle järgnesid selles arvestuses Linards Jaunzems 14, Edon Maxhuni 11, Mihkel Kirves 10 ning Lauris Blaus, Hugo Toom ja Robert Valge kõik 9 silmaga. Jaunzems hankis ka 8 lauapalli, Kirves ja Blaus tõid lauast ära vastavalt 7 ja 6 palli.

TalTechi särgis hiilgas efektiivsusteguriga 36 võimsa esituse teinud Jaan Puidet, kelle arvele kogunes lõpuks hea visketabavuse juures 26 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 3/6, vabavisked 7/7), 8 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu. Erik Keedus lisas 17, Sander Viilup 11 ja Indrek Kajupank 10 silma.

Kell 19 kohtuvad ka Rakvere Tarvas ja KK Viimsi. Kodusaalis mängival Rakverel on esimesest mängust all 101:78 edu.

eisipäeval selgus esimene poolfinalist, kui punktilise eduseisuga mängule vastu läinud Tallinna Kalev/TLÜ alistas võõrsil Rapla 90:79. Tartu Ülikooli ja BC Kalev/Cramo vaheline korduskohtumine on hetkel koroonaviiruse levikut silmas pidades edasi lükatud, uus toimumisaeg selgub lähipäevil.