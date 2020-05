TÄNA DELFI TV-s | Paf E-spordiliigas peetakse põhiturniiri viimased mängud

Turniiritabelist kaks esimest, Pärnu Sadam/Transcom ja Tallinna Kalev/TLÜ on juba enne viimast mängupäeva pääsu poolfinaali kindlustanud. Samuti on selge, et TALTECH-i meeskond sel korral playoffi ei jõua.

Võrdne arv punkte on hetkeseisuga Tartu Ülikoolil ja Raplal. Juhul kui ka pärast homseid mänge jääb punktiseis võrdseks, on eelis Tartul, kes omavahelises mängus võitis 80:56. Samuti on võimalik Cramol tõusta neljandaks, selleks on vaja homme alistada Tartu Ülikool. Rakvere Tarvas võib enda võidu ja Cramo kaotuse korral tõusta viiendaks.

Kohad 3.-6. kohtuvad veerandfinaalides (3. vs 6. ja 4. vs 5. ), mis mängitakse esimese võiduni. Mängu võitjad pääsevad edasi poolfinaalmängudele. Veerandfinaalides kaotanud võistkonnad saavad lõplikus paremusjärjestuses 5. ja 6. koha vastavalt põhiturniiri paremusjärjestusele. Poolfinaalides lähevad vastamisi põhiturniiri võitja ja madalama asetusega veerandfinaali võitja ning põhiturniiri teine ja kõrgema asetusega veerandfinaali võitja.