TÄNA DELFI TV-s | OlyBet naiste meistriliigas võib selguda võitja

Tallinna Ülikooli keskmängija Maaja Bratka sõnul on tartlannade tugev vastupanu olnud ootuspärane: "Neil ei ole midagi kaotada ja nad on isukalt mänginud. See on olnud nende edu võtmeks." Milliste mõtetega lähevad valitsevad meistrid vastu seeria neljandale mängule? "Keskendume oma mängule ja tugevustele. Me ei tohi nende "hurraaga" kaasa minna, eriti veel nende koduväljakul," sõnas seni koduses playoff`is keskmiselt 17,4 punkti ja 9,2 lauapalli kogunud Bratka, kes tuli hiljuti välja raskest Achielluse vigastusest.

Käesolevas finaalseerias Tartu mängu kõvasti vedanud Kadri Uiga usub, et ka tänane mäng tuleb finaalivääriline: "Nagu ka eelnevates kohtumistes läheme täna mängima suhtumisega, et meil pole midagi kaotada, ainult võita. Noored on senimaani väga südikalt mänginud ja näidanud ennast parimast küljest. Peamine on igaühel anda endast kõik, et hiljem midagi kripeldama ei jääks. Kindlasti anname Tallinna Ülikoolile finaaliväärilise lahingu!"

Kohtumist saab otseülekandes jälgida Delfi TV vahendusel!