TÄNA DELFI TV-s | Mida suudab Tallinna Kalev/TLÜ võõrsil Kalev/Cramo vastu?

Basket.ee eelvaade:

Kalev/Cramo on 11 mängust üheksa võitu kogunud. Viimati oldi möödunud aasta 15. detsembril võõrsil vastamisi Pärnu Sadamaga ning kätte saadi 93:82 võit. Esimese veerandaja lõppedes oli kuuepunktiline eduseisu käes, aga teisel lubati pärnakatel 34 punkti visata ning viimasele neljandikule mindi vastu Kalev/Cramo napis juhtimises. Seejärel tehti 9:0 spurt ja Pärnu vastupanu oli suuresti sellega murtud. Maurice Kemp viskas 21 puntki ja võttis 5 lauapalli, Kregor Hermet lisas 18 silma.

Seni koduses liigas ühe mängu Kalev/Cramo eest pidanud Maurice Kemp on meeskonna parimana visanud 21 punkti, teinud ühe viskeblokeeringu ja 2 vaheltlõiget. Devin Thomas on võtnud keskmiselt 10,9 lauapalli ja Marcus Keene andnud 5,1 korvisöötu.

Kalev/TLÜ on 18 mängust kolm võitu kogunud. Viimati võõrustati AVIS UTILITAS Raplat ja leppida tuli 83:85 kaotusega. Poolaeg võideti 44:41, kuid Rapla läks parema kolmanda veerandaja toel otsustavaks neljandikuks kahe punktiga ette. 1.33 enne lõppu oli seis 80:80 viigis, aga seejärel tabas Rapla poolelt lähiviske Mario Ihring ja kaugviske Saimon Sutt ning hoolimata sellest, et Parker Van Dyke vastas samuti kaugviskega, polnud enam aega, et taas viigini jõuda. Karl-Johan Lips tõi Kalev/TLÜ eest 29 punkti. Brandis Raley-Ross lisas 22 punkti, 8 lauapalli ja 8 korvisöötu.

Brandis Raley-Ross on Kalev/TLÜ parimana visanud keskmiselt 21,2 punkti ja andnud 5,1 korvisöötu. Samuel Timmins on võtnud 9,3 lauapalli, teinud 2,0 vaheltlõiget ja 1,7 viskeblokeeringut.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/Cramo 98:88 ja teise 92:74.