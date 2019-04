TÄNA DELFI TV-s | Läti tippklubidega rammu katsunud Rapla ja Pärnu hakkavad play-offis omavahel mõõtu võtma

Hunter Mickelson on Rapla suurim skooritegija keskmiselt 14,5 punktiga. Dominique Hawkins on toonud 13,3 ja Indrek Kajupank 11,7 silma. Mickelson on võtnud lisaks 7,4 lauapalli, Ervins Jonatsil on neid 6,6 ja Ronald Delphil 5,2. Pärnu eest on Demetre Rivers visanud 17,2 punkti, järgnevad Henri Wade-Chatman ja Mihkel Kirves vastavalt 14,3 ning 14,2 punktiga. Kirves on kätte saanud ka 8,3 lauapalli mängu kohta. Justin Alexander Alston on kogunud 6,8 ja Rivers 5,5 lauapalli.