TÄNA DELFI TV-s | Korvpallihooaeg jätkub Lõuna-Eesti klubide vastasseisuga: Valga-Valka võtab vastu Tartu Ülikooli

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - Tartu Ülikool

28.09.2019, kell 17:00, Valga, Valga Spordihoone

Kahe Lõuna-Eesti klubi vaheline seis jäi eelmisel hooajal 1:1. Kui 8. detsembril sai Tartu võõrsil raske 83:79 võidu kätte, siis Valga-Valka nõelas 16. märtsil vastu ning Kristaps Miglinieksi kaugviskest võideti matš 72:71. Tartu meeskond on tänavuseks hooajaks koosseisu poolest suuresti samaks jäänud. Vahetunud on välismängijad ning lisandunud on Hispaaniast kodumaale naasnud Robert Valge. See-eest piirilinna tiimis on mullusest koosseisust jätkamas vaid Timo Eichfuss.

Hooaja-eelsetes kontrollmängudes on Valga-Valka resultatiivseim olnud nende kapten Eichfuss. Esile võib tõsta ka noored ja tahtmist täis Läti noortekoondislased Rodrigo Bumeistersi ja Emils Kruminši. Jokker pakis võiks olla ameeriklasest korvialune jõud Mike Best, kes varasemalt nii Ukraina, Küprose kui ka Luksemburgi kõrgliigades häid numbreid näidanud.

Itaalias tugeval kontrollturniiril kaasa löönud Tartu meeskonda vedasid leedukad Adomas Drungilas ja Grantas Vasiliauskas ning Eesti koondislane Kregor Hermat. Hooaja avamängus hakkab tõenäoliselt rolli mängima ka Tartu eestlastest ja Valga-Valka lätlastest noormängijate duell. Tagaliinis on kummalgi võistkonnal siiski ka kogenum mees olemas - Valga-Valkal Serbia noortekoondisega 2005. aastal Euroopa meistriks tulnud Branko Jereminov ja Tartul 2017/18 hooajal lühikest aega BC Kalev/Cramot esindanud leedukas Martynas Mažeika, kes vahepealsel ajal jõudnud pallida Saksamaa kõrgliigas.