TÄNA DELFI TV-s | Kõrgesse mängu tõusnud Kalev/TLÜ ja taas medalist unistav Rapla avavad korvpallihooaja

Eesti meistriliiga hõbedameeskonna Kalev/TLÜ-ga jäid mängud 1:1. Raplal tuli koduväljakul vastu võtta 69:87 kaotus, ent võõrsil saadi läbi raskuste 86:83 võit kätte. Kalev/TLÜ mullusest tuumikust on alles Mario Paiste, Kaido Saks, Michael Kyre Buchanan ja Karl-Johan Lips. Raplal on vastu panna eelmise hooaja põhimängijatest Sven Kaldre, Indrek Kajupank ja Gregor Ilves. Kerge eelis Martin Müürseppa meeskonnal võiks siiski olla ja seda eelkõige korvialuses tsoonis, sest Raplal on praeguseks kirjas ameeriklasest suur äär Montae Glenn ning järgmiste pikkadena on võtta Kajupank ja Erik Keedus. Hooaja eel toimunud kontrollkohtumistes pole kumbki tiim siiski suure kaotuse osaliseks saanud ja kõigi eelduste kohaselt kujuneb hooaja avakohtumine korvpallisõpradele kaasahaaravaks.

Kohtumine algab õhtul kell 18.00. Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande.