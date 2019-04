TÄNA DELFI TV-s | Kerge favoriidikoormaga TalTech alustab poolfinaalseeriat üllatusvõimelise Kalev/TLÜ vastu

TALTECH - Tallinna Kalev/TLÜ

25.04.2019, kell 19.00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV, Tallinna TV

Viimati 30. märtsil võistlustules olnud TalTechi meeskonnal ei jäänud Eesti-Läti ühisliigas palju puudu, et nelja hulka välja jõuda. BK Ogre meeskonnaga tuli veerandfinaalseerias vastamisi minna ning avamäng ka 87:81 võideti, kuid võõrsil saadi lätlastelt kindel 85:59 kaotus. Põhiturniir lõpetati seega viiendal kohal, olles Eesti klubide seas paremuselt teine. BC Kalev/Cramo on tänavu küll teisest klassist, aga kindlasti on TalTechil poolfinaaliks plaan, et pääseda edasi finaali ja kalevlastele tugevat vastupanu osutada.

Seljatada tuleb nüüd Tallinna Kalev/TLÜ, kes just vastupidi pole kuigi palju puhata saanud. 19. aprillil oldi veerandfinaalseeria neljandas mängus vastamisi Tartu Ülikooliga ja Joshua Noffleti viimase sekundi kaugviskest, mis siiani veel kõneainet pakub, võeti otsustav kolmas võit. Tartu omas seerias koduväljakueelist ja neile kuulus ka avamäng 78:73, kuid sealt edasi järgnesid kaotused. Hea emotsiooni pealt saab Kalev/TLÜ finaalkohta minna püüdma ja erinevalt teises paarist, kus vastamisi Kalev/Cramo ning Pärnu Sadam, on kumbagi võistkonda pigem raske favoriidiks nimetada.