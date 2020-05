TÄNA DELFI TV-s | Kas Tarvas suudab taas Kalev/Cramot võita ja E-liigas poolfinaali pääseda?

Kell 17 kohtuvad BC Kalev/Cramo (põhiturniiril 3 võitu ja 3 kaotust) ja Rakvere Tarvas (2-4). Võitja läheb poolfinaalis kokku Tallinna Kalev/TLÜ-ga (4-2).

Meeskondade esimene omavaheline kohtumine kujunes äärmiselt tasavägiseks - Tarvas võttis napi 58:56 võidu.

Cramo suurim korvikütt on Carl Sooär keskmiselt 27,3 punktiga, sellega on ta ühtlasi ka E-liiga parim punktitooja. Tarva poolelt on Hardi Paloots keskmiselt kogunud 23,8 silma mängu kohta.

Kell 19 lähevad vastamisi Tartu Ülikool (3-3) ja Rapla Avis Utilitas (3-3). Võitja kohtub kolmapäevases poolfinaalis põhiturniiri täiseduga (6-0) läbinud Pärnu Sadam/Transcomiga.

Põhiturniiri omavahelises mängus jäi peale Tartu 80:56.

Tartu suurimaks punktitoojaks on kerkinud Hannes Saar 25 silmaga mängu kohta, Kregor Hermet on lisanud keskmiselt 15,3 punkti. Rapla resultatiivsemad on seni olnud Jan Märten Ratas 17 ja Markus Ruubel 15,4 silmaga.