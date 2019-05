TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo võidab ka kolmandal korral Tallinna Kalevit ja tuleb Eesti meistriks?

Kohtumine peetakse Kalevi spordihallis, algusega kell 19. Delfi TV vahendab mängu otseülekandes.

Kui seeria esimeses mängus põnevust jagus ja avapoolaeg oli isegi Kalev/TLÜ kontrolli all, siis viimati ei andnud Kalev/Cramo vastasele mingit sõnaõigust. Seisult 4:4 tehti 16:2 spurt ja teise veerandaja alguseks juhiti 27:14. Poolajaks oli vahe juba 23 punkti ja kuigi kolmas veerandaeg lõppes 22:22, suurendas Kalev/Cramo viimase kümne minutiga edumaad veelgi viie silma võrra ning teenis nii 101:73 võidu, kirjutab basket.ee. Mõlemad meeskonnad näitasid head viskekindlust, milles jäi Kalev/Cramo 52% - 46% peale. Korvisööte jagas võitjameeskond 33, Kalev/TLÜ 13.

Branko Mirkovic viskas Kalev/Cramo eest 16 punkti ning jagas 7 korvisöötu. Tanel Kurbas lisas 14, Reggie Lynch 11 ning Tanel Sokk 10 punkti. Kalev/TLÜ poolelt said 13 punkti kirja Kaido Saks, Ronald Eric McGhee Jr ja Damarcus Jamaal Harrison. Michael Kyre Buchanan kogus 12 silma ja 8 lauapalli ning Leemet Loik tõi 11 punkti.

Koduse liiga play-offi poolfinaalist alustanud Kalev/Cramo teenis 3-0 seeriavõidu Pärnu Sadama üle ning sama on kordumas "väikese" Kalevi vastu finaalis. Kolm viimast hooaega on Kalev/Cramo Eesti meistriks tulnud ja nüüdki ollakse sellest 40 minuti kaugusel. Martin Müürsepa hoolealustel saab olema keeruline suurfavoriiti üllatada, et hooaeg jätkuks, aga ajalugu on teatavasti juba tehtud, kuna klubi teeb esimest korda kaasa finaalseerias.