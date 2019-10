TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo hea hoog jätkub ka koduses liigas või suudab Tartu üllatada?

Kalev/Cramo teenis hooaja esimese võidu samuti BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle, kui tugeva viimase neljanda veerandaja toel võeti 93:67 võit. Seejärel jäädi aga võõrsil Jurmalale 56:68 alla, kuid samas on võistkond nüüdseks hea hoo sisse saanud tänu VTB Ühisliiga tulemustele. Nimelt alustati seal küll hooaega kindla 63:86 kaotusega Moskva oblasti Himki vastu, aga võõrsil saadi üllatuslikult 76:74 jagu Nižni Novgorodist ning veelgi uskumatum mäng oli 12. oktoobril koduplatsil Kaasani Unicsiga, kelle üle saadi kindel 85:63 võit.

Põhihooajal jäid omavahelised mängud Kalev/Cramo kasuks 2:0, tulemustega 77:58 ja 104:71. Ühisliiga veerandfinaalis olid kalevlased samuti paremad, vastavalt 84:59 ja 96:59.

AVIS UTILITAS Rapla - TALTECH

19.10.2019, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone, otsepilt Delfi TV-s

Rapla on nelja mänguga suutnud kolm võitu teenida. Tallinna Kalev/TLÜ-d võideti alustuseks 84:76 ning seejärel alistati võõrsil VALMIERA GLASS VIA 73:68 ja BK Liepaja 80:66. Kolmandal korral Läti klubi üle võitu siiski kätte ei saadud, kui tasavägises heitluses jäädi BK Ogrele 73:81 alla. Montae Glenn on visanud keskmiselt 17,0 punkti ja võtnud ka 11,3 lauapalli. Rait-Riivo Laane on andnud 5,8 korvisöötu. Uus täiendus, keskmängija Dominique Elliott, viskas mängus Ogre vastu ligi 15 minutiga 7 punkti ja võttis 2 lauapalli.

TALTECH-i hooaeg on alanud kahe kaotusega. Põnevusmatšis tuli tunnistada VALMIERA GLASS VIA 103:100 paremust ning võõrsil oli Jurmala neist selgelt 93:57 parem. 16. oktoobril võõrustati Pärnu Sadama meeskonda, kellele jäädi eelmisel hooajal Eesti meistrivõistluste pronksiseerias alla. Joonas Järveläinen on seni toonud keskmiselt 21,0 punkti. Rait Tammet on võtnud 4,5 lauapalli ja Norman Käbin jaganud 6,0 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud TALTECH-i kasuks 2:0, tulemustega 89:71 ja 82:78.

Riia VEF - Rakvere Tarvas

19.10.2019, kell 17:00, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Valitsev Läti meister Riia VEF alustas hooaega 88:58 võiduga Latvijas Universitate'i meeskonna üle. Üllatavalt tasavägiseks kujunenud matšis suudeti siiski 99:96 alistada Tallinna Kalev/TLÜ ja ning päev hiljem ei jäetud BC Valga-Valka/Maks&Moorits tiimile mingit võimalust, kui teeniti 97:57 võit. Viimati oldi BK Liepajaga hädas, aga kätte saadi ikkagi 76:70 võit. Vanameister Janis Blums on visanud keskmiselt 14,0 punkti. Horvaadist keskmängija Kristijan Krajina on kogunud 7,5 lauapalli ja Lester Medford jaganud 7,3 korvisöötu.

Rakvere meeskond on kolme mänguga suutnud kaks võitu teenida. Esmalt alistati võõrsil 81:65 BK Liepaja. Seejärel kaotati koduplatsil Pärnu Sadamale 61:74, aga nädal hiljem võeti magus 80:76 võit Tallinna Kalev/TLÜ üle. Rain Veideman on visanud keskmiselt 20,0 punkti ning andnud 4,0 korvisöötu. Tormi Niits on võtnud 6,7 lauapalli

BK Ventspils - Tallinna Kalev/TLÜ

19.10.2019, kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Kalev/TLÜ on tänavust hooaega alustanud kolme kaotusega, kusjuures ükski mäng pole olnud ühepoolne. AVIS UTILITAS Raplale kaotati tulemusega 76:84, Riia VEF-ile 96:99 ja Rakvere Tarvale 76:80. Ameeriklasest keskmängija Michael Kyre Buchanan on visanud keskmiselt 17, 7 punkti ja võtnud 8,7 lauapalli. Tanel Sokk on jaganud 5, 0 korvisöötu.

Ventspils on senisest neljast mängust võitnud kolm. Hooaega alustati suure 97:46 võiduga BK Liepaja üle, kuid seejärel jäädi alla mullusele Läti liiga pronksimeeskonnale Ogrele 89:93. Edasi alistati Pärnu Sadam 110:76 ning viimati VALMIERA GLASS VIA 107:72. Ronalds Zakis on toonud keskmiselt 16,5 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 9,0 lauapalli ja Wesley Lamar Washpun jaganud 6,0 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud Ventspilsi kasuks 2:0, tulemustega 80:68 ja 84:65.

Pärnu Sadam - Tartu Ülikool

20.10.2019, kell 18:00, Pärnu, Pärnu Spordihall, otsepilt Delfi TV-s

Pärnu teenis hooaja esimeses mängu 89:64 võidu VALMIERA GLASS VIA üle ning võõrsil alistati 74:61 Rakvere Tarvas. Kolmandas mängus tuli koduplatsil BK Ventspilsilt vastu võtta aga 76:110 kaotus, 16. oktoobril kohtuti võõrsil TALTECH-i meeskonnaga. Testperioodil viibiv 32-aastane lätlasest korvialune jõud Ernests Kalve on visanud tiimi parimana keskmiselt 15,0 punkti ja võtnud 7,5 lauapalli. Siim-Markus Post on jaganud 5,3 korvisöötu.

Tartu alustas hooaega raske võiduga võõrsil BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna üle tulemusega 90:84. Vastu ootusi ei saadud teist võitu võõrsil kirja Latvijas Universitate'i vastu ning ilma Krgeor Hermeti ja Robert Valgeta kulgenud matšis tunnistati Läti klubi 65:59 paremust. Edasi võõrustati 16. oktoobril BC Kalev/Cramot. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 21,5 punkti ja võtnud 11,0 lauapalli. Martynas Mažeika on andnud 6,5 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1, Tartu võitis esimese kohtumise 82:76 ja Pärnu teise 68:52.