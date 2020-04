Täna 16 aastat tagasi: Martin Müürsepp võitis FIBA Euroliiga ja hinnati finaalmängu parimaks

Müürsepp viskas finaalmängus kreeklaste Maroussi vastu 22 punkti, tabades seejuures kõik neli kolmepunktiviset ja eksides vaid ühel lähiviskel. Lisaks hiilgas ta kaitses.

"Kui esimene kolmene tabas, tundsin, et täna läheb – nii hea oli visata. Kahju ainult, et see üks vise mööda läks," lausus Müürsepp mängu järel Õhtulehele.

Uniks võitis finaali ülekaalukalt 87:63 ja Müürsepp tõstis kodupubliku ees meeskonna kaptenina peakohale võidukarika.

"Neljanda veerandaja alguses tundsin – see on meie mäng. Kaotada pole enam võimalik. Kõik, kes platsil käisid, olid mängus sees," kiitis Uniksi peatreener Stanislav Jerjomin oma hoolealuseid.