TalTechi spordidirektor Arbet vana sõbra Kanguri liitumisest: oleme väga õnnelikud, et see nii läks

Sellest aastast TalTechi korvpalliosakonna spordirektori ametis olev Gregor Arbet ütles Delfile, et esialgu ei tasu Kangurilt mägede liigutamist oodata - mängupaus on selleks liialt pikk olnud.

"Ega me millegi konkreetsega teda ära ei meelitanudki. Polnud nii, et oli kindel komm. Olime kogu suve läbi seda varianti mõelnud ja kaalunud. Lõpuks jõudsime kokkuleppeni, mis sobis talle ja ka meile. Oleme väga õnnelikud, et see nii läks," rääkis Arbet, kes on Kanguri kauaegne sõber.

Lisaks TalTechile ka Kalev/Cramoga läbirääkimisi pidanud Kangur liitub uue koduklubi treeningutega täna.

"Ta on meie saalis viskamas käinud, aga see oli individuaalne töö. Esimene saalitrenn on täna õhtul. Kristjani mängupaus on päris pikk olnud. Nii ei ole, et ta tuleb kohale ja hakkab kohe paugutama. Oleme sellega arvestanud," selgitas Arbet.

TalTechiga liitusid suvel nimekad mängijad, kes on erinevatel aastatel kuulunud ka Eesti koondisesse. 37-aastane Kangur on võistkonna kogenuim liige, palju ei jää temast maha ka Tanel Sokk (35). Eesliinis toimetavad lisaks Kangurile Indrek Kajupank (32) ja Erik Keedus (30), tagaliini toodi tagasi mullu Rootsis mänginud Jaan Puidet (28).

Erinevalt mitmetest teistest TalTechi kogenud tegijatest Kangur vähemalt esialgu ülikoolipinki ei istu. "Jah, kooli ta ei lähe, aga Kristjan on koos minuga FIBA Time Out-i koolitusprogrammis. Omamoodi koolikogemus on seegi," sõnas Arbet.

Lisaks spordidirektori kohustustele on Arbet ka TalTechi esindustiimi abitreener. Senistes kontrollmängudes on vigastuste tõttu palju mängijaid puudu olnud, Eesti-Läti liiga esimese kohtumiseni on aga veel päris palju aega. TalTech võõrustab 10. oktoobril Pärnu Sadamat.

"Loodame, et selleks ajaks on kõik rivis. Vähemalt praeguse seisuga võiks nii loota," rääkis Arbet, aga lisas, et üks küsimärk siiski on. 17-aastane noortekoondislane Ken Martti Reinart vigastas reedel Tartu Ülikooli vastu mängides põlve, trauma ulatuse selgitavad uuringud.

"Saime paika sellised pusletükid, keda me enam-vähem otsisimegi. Ühelt poolt on meil kogemust ja tarkust, teiselt poolt nooruslikkust ja uljust. Vanemad mängumehed on kõik sellised, kes annavad hea meelega oma kogemusi edasi. Ja nooremad utsitavad vanu tagant, et nad ikka jookseksid ja hüppaksid," lausus Arbet.